‘Contextrijk leren’ levert het Corlaer College in Nijkerk opnieuw de titel van excellente school op

Kenmerkend voor de school is het zogeheten ‘contextrijk leren, ondersteund door gerichte coaching’. De kern daarvan is dat leerlingen tijdens de lessen en het werken op de school leren van situaties en thema’s uit de praktijk. De leerlingen werken samen in kleine groepjes aan een thema dat aansluit bij maatschappelijke onderwerpen, zoals duurzaamheid.

‘Gezonde middenweg’

De school is trots op het predicaat. Rieneke Brouwer, conrector havo/atheneum: ,,Het predicaat is een bevestiging van waar we goed in zijn, namelijk leerlingen opleiden in een contextrijke omgeving in een fijn schoolklimaat.”