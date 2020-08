Dagenlange storing teistert brug in Nijkerk

Coronasloe­pen niet aan te slepen en er is bovendien (nauwelijks) plek voor in de jachtha­vens

19 juli Het is momenteel drukker dan ooit op en langs de randmeren. Door de coronacrisis gaan de bootjes als warme broodjes over de toonbank en de havens zitten bommetjevol. ,,Ik hoop dat we die mensen kunnen behouden voor de watersport.’’