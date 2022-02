Dak van de brandweerkazerne in Nijkerk ligt nu vol zonnepanelen

De 168 zonnepanelen leveren samen een vermogen van 75.600 Wp. De kazerne gaat deze stroom zelf gebruiken, met name voor verlichting en verwarming. Het pand was al energiezuinig gemaakt door het goed te isoleren, door alle verlichting te vervangen met led-lampen en door gebruik te maken van sensoren zodat de verlichting niet onnodig aan blijft staan.

Ook andere gemeentelijke panden in Nijkerk zijn onderdeel van de verduurzamingsoperatie. Locatie De Flier en het Jaap van der Krolbad hebben al enige tijd een dak vol zonnepanelen en energielabel A en momenteel loopt er een project om alle sporthallen in Nijkerk verder te verduurzamen. Dat gebeurt met name door de panden goed te isoleren zodat er energie wordt bespaard, en door het plaatsen van zonnepanelen zodat ze zelf hun eigen duurzame energie kunnen opwekken.