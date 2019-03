Damian Moes kookt met ‘het Nederlands elftal voor koks’

Damian Moes wilde als kind dierenarts worden, maar wist, toen hij eenmaal klaar was met de Havo, niet goed wat hij zou studeren. In een tussenjaar kwam hij als keukenhulp bij Kasteel de Vanenburg in Putten terecht en in no-time had hij een fulltime contract. Inmiddels is hij als kok verbonden aan het Nederlandse Kookteam, waarin hij de strijd aanbindt met andere chef-koks.

Het was zijn chef die hem aanraadde om een koksopleiding te gaan volgen. Damian: ,,Als keukenhulpje mag je in principe vervelende klusjes doen als snijden en borden opmaken. Maar ik deed die dingen zo goed, dat ik zelf werk mocht oppakken en gerechtjes mocht maken. Het gaf mij veel vertrouwen en daarom ben ik naar het Deltion College gegaan voor de opleiding tot kok.”

Michelinster

In het eerste jaar was hij als leerling aan Kasteel De Vanenburg verbonden. ,,Via via kreeg ik contact met de chef van het Roode Kooper (restaurant in Leuvenum bij Ermelo, red.) om daar mijn vervolgleerjaar te doen. Nog geen twee dagen later ontving het restaurant een Michelinster. Drie maanden lang heb ik op mijn tenen gelopen in de keuken, omdat de druk heel hoog is in een sterrenrestaurant. Ik leerde heel veel nieuwe technieken.”

Zijn chef vroeg hem om deel te nemen aan het Nederlandse Kookteam, dat is een culinair team van koks dat op internationale kookwedstrijden namens Nederland uitkomt. ,,Het is het Nederlandse elftal, maar dan voor koks.’’ Moes mag zich bij chef-koks en souschefs voegen als Alfred van Dijk (Het Oude Dykhuys), Tom Lamers (De Kromme Dissel), Dennis van den Beld (Het Roode Koper), Gerben Land (Sligro), Jordy van Ettinger (Aan De Poel), Jeroen Heemskerk (Huize Van Wely), Ibo Bagiran en Waldrik Kremer (Sogno).

Olympiade

Inmiddels hebben de koks aan verschillende wedstrijden meegedaan. Dit jaar heeft Damian de tweede prijs op het NK voor jonge koks gewonnen en de eerste prijs op de wedstrijd ‘Innovatieve Chef‘ op EvenTT Culinair. Momenteel is Damian met het Nederlandse Kookteam hard aan het oefenen voor de Olympiade in februari 2020. ,,Twee keer per maand komen we op zondag bij elkaar. Inmiddels werk ik weer bij Kasteel de Vanenburg omdat mijn familie en vrienden in deze omgeving wonen. Ik kan mij in deze keuken ook verder ontwikkelen en ben onderdeel van de tienkoppige keukenbrigade waar ik kan koken op hoog niveau.”

Als hij vrij is, blijft hij bezig met koken. ,,Ik zoek vaak recepten op en bedenk diverse nieuwe gerechten voor de kaart van Kasteel de Vanenburg. De Kwartel, Zwezerik, Cocquille, Artisjok, Whiskey en Mango zijn in mijn brein ontstaan. Ik krijg hier de ruimte om te groeien. Om me te blijven ontwikkelen ben ik een keer een week in Rotterdam geweest bij onze visleverancier om de hele dag vis te fileren. Zij hebben toch de beste techniek ontwikkeld om de vis van de graat te krijgen. Ik wil mezelf blijven verbeteren. Mijn doel is om souschef te worden en uiteindelijk chef of om een eigen zaak te hebben.”