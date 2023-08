De trouwjurk van Victoria’s dochter hing klaar, toen vielen plots de eerste bommen: nu woont ze in Nijkerk

Drugscrimi­neel (39) blijkt oprichter van uitzendbu­reau in gesloten jeugdzorg: ‘Echt verschrik­ke­lijk’

Een 39-jarige drugscrimineel uit Nijkerk die onlangs veroordeeld is tot 8 jaar cel is één van de oprichters van een thuiszorgbedrijf en twee zorguitzendbureaus. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) en Follow the Money. Zijn uitzendbureau leverde ook personeel op een gesloten jeugdzorglocatie die vorig jaar vanwege misstanden in het nieuws kwam.