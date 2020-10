De V/Mix van Van den Tweel: ‘Vrouwen hebben vaak meer gevoel voor styling’

Vandalen besmeuren tent van familiecir­cus met saus: ‘We mochten eindelijk weer spelen en nu dit’

4 oktober Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag huisgehouden in de circustent van Circus Barani. De tent, die is opgezet naast winkelcentrum Paasbos in Nijkerk, is besmeurd met saus. Twee jassen een een microfoon die nodig zijn voor de voorstelling zijn verdwenen.