Dit Amersfoortse bedrijf drukt jaarlijks 50 miljoen boeken(!) in een duurzame hal van 14.000 m²

Oud-commissa­ris Sietsma, die Freddy Heineken redde, onderzoekt de verzets­dood van zijn broers uit Holk

Wat is de connectie tussen een verzetsgroep in Nijkerk, de spraakmakende ontvoeringszaken van Freddy Heineken en Gerrit Jan Heijn, kruisbessen, Somalische piraterij en Havankjes? Antwoord: Kees Sietsma, oud-politiecommissaris en gedreven crimefighter. Geboren in Holk. Hij is nu op zoek naar de broers die hij nooit kende, maar die zijn leven richting gaven.

29 december