Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Sluiting café Het Kantoor in Harderwijk ‘overdreven’: ‘Waarom heeft politie mij niet gewezen op gevaren?’

Elf maanden had een undercoverteam van de politie café Het Kantoor in Harderwijk in het vizier. Er zou in cocaïne gehandeld worden. Bij een inval vorige maand werden eigenaar Darius Afzali en zijn portier in de boeien geslagen en ging de kroeg op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd dicht. ,,Dan kan elk café straks in Amsterdam worden gesloten.’’