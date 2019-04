Dode man (51) gevonden in woning in Nijkerk, plaatsgenoot opgepakt

Koninklij­ke waardering voor inzet van bewogen mensen in de regio

26 april In de regio zijn tientallen mensen vanmorgen veelal tot hun eigen verrassing Koninklijk onderscheiden. Ze werden naar de gemeentehuizen gelokt met afspraken of omdat hen was gezegd dat een bekende een lintje zou krijgen. Ze waren hetzelf. Onder hen ook echtparen.