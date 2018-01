Dode man in Arkervaart in Nijkerk op coldcasekalender

Postcode Loterij: Regio valt in de prijzen

1 januari Een Tesla in Nijkerk. 484.000 euro in Zutphen. De Postcode Loterij liet twee inwoners van Oost Nederland zondagavond lekker 2017 uitgaan. Maar daarmee kwam de prijzenregen nog niet ten einde. Gisterochtend kwam er nog eens een ton bij in Zwolle.