Drago Pečenica uit Nijkerk schildert op de vierkante millimeter

Hoewel de schilderijen van formaat klein zijn, staat er heel veel op. Dat komt omdat Drago Pečenica (56) werkt op de vierkante millimeter. Hij krastzijn gedetailleerde voorstellingen minutieus uit en daarna schildert hij de kleuren in. Zelfs grassprieten en takjes zijn te herkennen in de minilandschappen, die soms meer acht of tien centimeter breed zijn. Het zijn allemaal Veluwse landschappen uit de directe omgeving van Nijkerk. Een beek met berken in Putten, een weiland met hek in Kootwijkerbroek of een kronkelsloot met koeien in de Arkemheenpolder.