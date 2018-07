Echtpaar moet huis uit bij ruiming bom: 'Blij dat die nu weggaat'

,,Ze hebben ons vrijdag geïnformeerd. We zouden nu op vakantie gaan naar een camping in Engeland, hoe ironisch. Wij zijn de enigen die binnen het afgezette gebied wonen. De bom ligt 100 meter bij ons vandaan.”



De Jong maakt zich geen zorgen. ,,We hebben een zeer goed gesprek gehad en ze hebben ons verzekerd dat er niets met ons huis gebeurt. Er is wel een bouwkundig rapport gemaakt, maar ik heb er het volste vertrouwen in.”



De afgelopen weken bracht De Jong de beveiligers van de bom koffie. ,,Ze mochten hun eten bij ons in de magnetron opwarmen. Ik heb vaak op de plek van de bom bomen gekapt en er met de tractor gereden, dus ik ben heel blij dat die bom nu weggaat. Stel je voor dat dat ding was ontploft.”