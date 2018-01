Echtpaar sliep na storm onder dak met omgevallen boom erop

Menukaart Chinees restaurant nauwelijks veranderd in 38 jaar

22 januari Hoeveel verandert de menukaart van een Chinees restaurant in 38 jaar? Wim Drost vond onlangs twee menukaarten terug van Chinees restaurant China in Nijkerk. Terwijl veel Chinese restaurants de laatste jaren zijn veranderd in sushi- en wokpaleizen, is de kaart van China anno 2018 vrijwel hetzelfde als in 1980.