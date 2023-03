Een vrouw die te laat thuiskomt of vreemdgaat, het is steeds vaker reden voor een moord: hoe kan dat?

reconstructie Moordlusti­ge oud-commando schiet medebewo­ner dood en probeert collega op fiets te vermoorden

Een oud-commando heeft in zijn woning in Nijkerk een vrouw gedood en niet veel later in Bunschoten-Spakenburg midden op straat twaalf kogels afgevuurd op een collega. De man is na een klopjacht aangehouden. Een reconstructie van een aantal krankzinnige uren.