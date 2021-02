‘Eenzaam op een zoldertje dichten? Welnee!’ Stadsdichter Nijkerk zoekt juist de samenwerking

Buurt in Diermen vindt zonnepark superle­lijk, maar bedenkt een bruikbaar alterna­tief

22 december Ze schrokken zich een ongeluk, de bewoners van Diermen, toen er opeens plannen werden gepresenteerd voor een zonnepark in hun achtertuin. In plaats van de hakken in het zand te zetten besloten ze een alternatieve locatie te zoeken. En dat is gelukt: langs de snelweg A28 wordt uiteindelijk het zonnepark gerealiseerd.