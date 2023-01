Einde aan 5 jaar emotionele discussies: nieuw woongebouw in Liendert met 120 appartementen

Windmolens in de regio Amersfoort, een goed idee of niet? Zo reageerden onze lezers

Moeten er ook windmolens komen bij Amersfoort? Want nu gas en stroom nagenoeg onbetaalbaar worden, is duurzame energie opwekken onontkoombaar. Windmolens zorgen echter voor discussie tussen voor- en tegenstander. Wij vroegen lezers in de regio Amersfoort naar hun mening. ‘Mensen worden gek van het geluid van windmolens en de slagschaduw van de wieken!’

