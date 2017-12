Eindelijk snel internet in buurtschappen bij Nijkerk

Quote We konden geen grote bestanden mailen of YouTubefilmpjes bekijken Guido Prins Voor de meeste Nederlanders is het niet voor te stellen, maar bewoners van het buitengebied van Nijkerk leefden tot voor kort zonder werkende internetverbinding. „Als ik online een fotoalbum wilde maken, zette ik thuis foto’s op een usb-stick en plaatste ze op kantoor op internet”, vertelt Guido Prins, voorzitter van Buurtvereniging Appel-Driedorp. „Ook konden we geen grote bestanden mailen of YouTubefilmpjes bekijken.”

In mei startte KPN samen met de buurtvereniging een proef onder 160 huishoudens in de buurtschappen tussen Nijkerk en Putten. Met een combinatie van ADSL en een 4G mobiel netwerk is de internetverbinding veel sneller geworden. „De gemiddelde snelheid is gestegen van 6,7 naar 73 megabit per seconde”, zegt KPN-projectmanager Bart Bouwman. „We kunnen eindelijk ongestoord Netflixseries kijken of thuiswerken”, concludeert Prins tevreden.

De proef eindigt deze maand. Van de deelnemers heeft 90 procent een nieuw abonnement afgesloten. Het kost klanten niets extra. „Zo’n 500.000 huishoudens in dit soort buitengebieden hebben zeer traag internet”, zegt Bouwman. „Er zijn dus nog stappen te zetten.”

Na de proef in Appel, Driedorp en Huinen is de rest van Nederland aan de beurt. Onlangs is er een proef onder 2.500 huishoudens gestart. Als deze slaagt, wil KPN de techniek in heel Nederland gaan aanbieden. Voor de nieuwe techniek moet je een 4G-antenne aan de ADSL-modem koppelen. De vier zendmasten in het testgebied vullen het internet aan zodra de ADSL-verbinding overbelast raakt. Samen zorgen ze voor een snelle internetverbinding.

In januari start het investeringsfonds CIF een campagne in het buitengebied van Nijkerk en het noordelijke buitengebied van Barneveld. Als meer dan 50 procent van de huishoudens zich inschrijft, krijgen de buitengebieden een glasvezelverbinding.

Bouwman en Prins zijn voorstanders van deze techniek, maar ze zien ook beperkingen. „Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat het glasvezelnetwerk is geïnstalleerd. Bovendien is het erg duur”, zegt Bouwman. „Nu is onze nieuwe techniek de snelste en goedkoopste manier voor snel internet in het buitengebied.”

Teleurgesteld

Als voorzitter van de buurtvereniging strijdt Prins al vijf jaar voor snel internet. Hij is teleurgesteld in de gemeente Nijkerk. „We hebben hen diverse keren gevraagd om mee te denken, maar men achtte het blijkbaar niet belangrijk genoeg. En dat terwijl in de buurtschappen iedereen dit probleem heeft.”