Eindhoven maakt pikante transfer naar IJsselmeervogels: ‘Waarschijnlijk vinden ze mij een overloper’

#033 Dagmar (20) maakt kaarsen in de vorm van vrouwenli­cha­men, want die mogen er allemaal zijn

Dagmar Smink (20) brengt licht in donkere dagen. Onder de naam Light Power maakt ze kaarsen in de meest uiteenlopende vormen, van wolken tot vrouwen- en mannenlichamen, want die mogen er allemaal zijn. Het gaat harder dan de Hooglandse had verwacht; tijdens de kerstperiode liep het zelfs storm.

14 januari