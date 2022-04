Elis (4) raakte binnen 72 uur verlamd, nu kan ze dankzij speciale robot in Nijkerk álsnog lopen

Nijkerk tempert goedbedoel­de hulp: ‘Kom geen spullen brengen bij hotel, vluchte­ling heeft rust nodig’

Wie in Nijkerk woont en vluchtelingen uit Oekraïne wil helpen, moet vooral peilen bij Vluchtelingenwerk waar er behoefte aan is en waar dat kan worden ingeleverd. Kom niet lukraak spullen brengen bij hotel De Roode Schuur, is het dringende verzoek.

21 maart