Enorme problemen voor omslag in de zorg in regio Amersfoort: cruciale aanbieder Kwintes kapt ermee

De afgelopen tijd werkten Kwintes, Leger des Heils en Abrona aan een plan zodat zij vanaf begin volgend jaar de zorg kunnen uitvoeren voor zo’n 3300 mensen in de regio Amersfoort. Financieel ging het naar schatting om zo’n 34 miljoen euro per jaar, blijkt uit eerdere cijfers van de gemeenten.

Het besluit van Kwintes leidt tot ‘een pas op de plaats’ in de omslag in de zorg in de regio Amersfoort. Gemeenten beraden zich nu op de aanbesteding en contracten met huidige zorgaanbieders. ,,Inwoners kunnen we geruststellen”, zegt wethouder Patrick Kiel uit Leusden. ,,Dit heeft geen gevolgen voor wie nu ondersteuning krijgt.” De huidige contracten van zorgaanbieders kunnen met een jaar, tot en met 2024, worden verlengd.