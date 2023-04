Examenstunt in Hoevelaken loopt uit de hand: zowel politie als brandweer rukt uit

Babynieuws! Alle eieren van slechtval­ken­paar op Onze Lieve Vrouweto­ren zijn uitgekomen

Alle vier de kuikens van het slechtvalkenpaar Sofie en Joris zijn uit hun ei gekropen. En dat is bijzonder: vorig jaar kwam maar een van de vier eieren uit in hun nest in de Onze Lieve Vrouwetoren.