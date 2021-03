Explosief gegroeide Appelgaard in Nijkerk gaat op de schop

De basisschool begon ruim een eeuw geleden als twee lokalen in buurtschap Appel. In de loop der jaren is er steeds meer bijgebouwd. Het leerlingenaantal nam begin deze eeuw af en de vraag was of de school nog wel bestaansrecht had. Jan Willem Korlaar, directeur van de school: ,,De prognose was eind mei 2018 dat we op 43 leerlingen zouden uitkomen. Maar na de meivakantie, tot aan de zomervakantie kwamen er ineens gezinnen bij, waardoor we het volgende schooljaar met 56 leerlingen zijn gestart. Het jaar erna hadden we 71 leerlingen en dat aantal lijkt zich nu te stabiliseren.”