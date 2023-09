Fietser (65) geschept door automobilist in Kootwijkerbroek, zwaargewond naar ziekenhuis

Winterpar­ke­ren op Harderwijk­se boulevard op losse schroeven: ‘Eigenlijk is het geen gezicht’

Noodzaak of overbodige horizonvervuiling? De een vindt de parkeerplaatsen op de Harderwijkse boulevard broodnodig, de ander ziet ze het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. De gemeente is nu aan zet. ,,In de winter gaat het nog niet vanzelf, dan kunnen we die plekken dus goed gebruiken.’’