Fietsster gewond naar het ziekenhuis na aanrijding op parkeerplaats in Barneveld

‘Sneller coke in huis dan pizza’: hoe Spakenbur­gers met drugs omgaan na de dood van Lub en William

Zeg je Spakenburg, zeg je: klederdracht, kerk en coke. En vis misschien. Want in het vissersdorp kunnen ze twee dingen: hard werken en hard feesten. Dat is het heersende beeld. Na de dood van twee kerngezonde jonge mannen in één weekend proberen familieleden het drugsgebruik aan de kaak te stellen en onderzoekt een expert hoe groot het probleem echt is. „Er is hier geen enkele vorm van controle, dus na een avondje doorzakken is het risico op middelengebruik groot.”