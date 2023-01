Fläktgebouw: ooit ‘icoon van innovatie’ in Amersfoort en nu al 20 jaar in verval, maar dát gaat veranderen

Plannen voor herbestem­ming Militair Hospitaal na drie jaar nog niet gereed: ‘Het is puzzelen met belangen’

In de ideale wereld was de eerste schop zo ongeveer op dit moment de grond in gegaan. Maar ja, de ideale wereld bestaat niet. Dus is drie jaar na aankoop van het voormalig Militair Hospitaal in Amersfoort door ontwikkelaar Schipper Bosch nog niet duidelijk hoe de toekomst van het terrein eruit gaat zien. ,,Als dit een makkelijke klus was, had iemand anders het wel gedaan.”

