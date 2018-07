Flinke schade bij frontale botsing in Nijkerk

Onderschei­ding voor drie ex-wethouders Nijkerk

28 juni Aan drie afscheidnemende wethouders van Nijkerk is vandaag de Erepenning in goud toegekend: Patricia van Loozen (De Lokale Partij), Marly Klein-Schuurs (VVD) en Wim van Veelen (Pro21). De onderscheiding is een beloning voor hun inzet voor lokale politiek.