Fons Panis, oud-burgemeester van Leusden, op 90-jarige leeftijd overleden

Fläktge­bouw: ooit ‘icoon van innovatie’ in Amersfoort en nu al 20 jaar in verval, maar dát gaat veranderen

Het iconische Fläktgebouw aan de Uraniumweg in Amersfoort heet voortaan Refläkt. Het is de nieuwe naam die eigenaar Schipper Bosch aan het pand heeft gegeven. En daarmee is het nu écht volle kracht vooruit met het gemeentelijke monument dat al twintig jaar in verval was. Geïnteresseerde huurders kunnen zich melden.

19 januari