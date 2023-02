Forum voor Democratie deed in Nijkerk niet mee aan verkiezingen, maar zit nu wél in gemeenteraad

Het Nijkerkse raadslid Cathy van Manen (35) is overgestapt van De Lokale Partij naar Forum voor Democratie (FvD). De partij is overvallen door haar plotselinge vertrek. FvD, dat in Nijkerk niet meedeed aan de raadsverkiezingen, is nu in één klap wel vertegenwoordigd in de Nijkerkse gemeenteraad.

In een persverklaring stelt Van Manen, die met 285 voorkeurstemmen in de gemeenteraad is gekozen vorig jaar maart, dat Forum voor Democratie ‘de enige partij is die strijdt voor fundamentele verandering en een goede toekomst voor de volgende generatie.’

‘Vorig jaar mocht ik met voorkeurstemmen mijn intrede nemen in de Nijkerkse gemeenteraad. Mijn keus voor de Lokale Partij kwam voort uit het feit dat deze partij de enige partij in Nijkerk was met een positief kritisch geluid. Na een jaar ben ik het nog steeds eens met de standpunten zoals benoemd ten tijde van de verkiezingen, maar er gebeurt niet genoeg mee’, aldus Van Manen.

Quote Burgers hebben volksverte­gen­woor­di­gers nodig waar ze hoop uit kunnen halen voor de toekomst’ Cathy van Manen

Zij vervolgt: ‘Mijn streven is een goede toekomst voor ons Nederland en daarbij is vrijheid voor mij de eerste prioriteit. De huidige ontwikkelingen vragen om een rigoureuze wijziging van het huidige politieke systeem en FVD is de enige partij die zich daarvoor inzet. Burgers hebben volksvertegenwoordigers nodig waar ze hoop uit kunnen halen voor de toekomst’, besluit Van Manen, die niet bereikbaar is voor een toelichting op haar bewering dat de standpunten in Nijkerk niet goed uit de verf komen.

Lokale Partij betreurt stap

Bestuur en fractie reageren hierop in een persverklaring: ‘Via één telefoontje aan de fractievoorzitter en meteen daarna een persbericht zijn wij op de hoogte gebracht van het feit dat mevrouw Van Manen heeft besloten om per direct de fractie te verlaten en zelfstandig verder te gaan. De Lokale Partij betreurt deze stap, in een tijd dat wij er alles aan doen op het vertrouwen in de politiek bij de burger weer te herstellen.’

En: ‘Het raakt ons, dat de stem van onze kiezer, via deze route gebruikt wordt voor een niet gekozen partij. Het is duidelijk, dat de uitgangspunten verwoordt in ons verkiezingsprogramma ‘Denken in mogelijkheden’ niet overeenkomen met de gewijzigde visie van mevrouw Van Manen. De Lokale Partij blijft staan voor haar kernwaarden. Vertrouwd, betrokken voor iedereen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.’ De Lokale Partij had vijf zetels nu, nu vier dus.

Niet van het gas af

Van Manen heeft inmiddels een eigen website geopend over haar raadslidmaatschap voor FvD. Zo schrijft ze in grote lijnen wat FvD in Nijkerk wil. ‘Macht terug naar de burger: bindende referenda en gekozen burgemeester. Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR-controle. Veiligheid waarborgen: nooit op verzoek van de landelijke politiek een azc openen. Lagere energierekening; niet van het gas af.’

Recent keerde Van Manen zich tegen de komst van Skaeve Huse op Amersfoorts grondgebied, pal tegen de grens van Nijkerk aan. De toekomstige bewoners, mensen met aanpassingsproblemen, brengen overlast voor Nijkerk met zich mee, vreesde ze.

