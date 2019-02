Geen fonds voor activiteiten in Nijkerk, ondanks dat meerderheid ondernemers vóór stemt

Hans Reijnen bestuurt al 25 jaar de buurtbus en krijgt daarvoor een lintje

11 februari Hans Reijnen zorgde er als ambtenaar ooit mede voor dat er een bel-bus ging rijden in de gemeente Nijkerk. Niet veel later werd de buurtbus opgericht, waar hij al 25 jaar aan verbonden is als vrijwilliger en voorzitter. Voor die verdiensten ontving hij een koninklijke onderscheiding.