Gehandicapten niet snel aan het werk in Nijkerk

Het lukt de gemeente Nijkerk in de komende jaren niet om genoeg banen te creëren voor arbeidsgehandicapten. De gemeente moet dit jaar ruimte maken voor negen beperkten, maar verwacht dit pas te halen in 2023. Een fikse boete staat te wachten.

Per niet-ingevulde baan voor een gehandicapte riskeert een gemeente een boete van 5000 euro per jaar. En in de volgende jaren moeten de lege plekken alsnog worden opgevuld.

Momenteel werkt er één gehandicapte persoon bij de gemeente. Dit jaar wil Nijkerk nog een arbeidsbeperkte aannemen en het werk passend maken voor die persoon.

Als dit lukt, moet de gemeente 35.000 euro neerleggen voor de zeven lege werkplekken. De gemeente besteedt in 2018 50.000 euro aan die gehandicapte werknemer. Dit bedrag loopt op tot 225.000 euro in 2023.

De arbeidsbeperkten hebben een lichamelijke of geestelijke handicap, waardoor zij niet het minimumloon kunnen verdienen. Bedrijven en overheden in Nederland, dus ook gemeenten, moeten gehandicapten aannemen. In totaal moeten 125.000 gehandicapten de komende jaren passend werk hebben.

Bezuinigen

Het college meldt dat er niet genoeg ruimte is om meer arbeidsbeperkten aan te nemen en banen aan te passen aan deze werknemers, omdat zij vaak niet hetzelfde werk kunnen doen als hun niet-gehandicapte collega’s. Daarnaast bezuinigt de gemeente Nijkerk op het personeel, waardoor de werkdruk volgens het college hoog ligt en het nog moeilijker is om acht arbeidsbeperkten aan te nemen en te begeleiden in hun werk.

Volgens het college doet Nijkerk wel zijn best om gehandicapten aan te nemen. Het wil graag een weerspiegeling van de samenleving zijn.