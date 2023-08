Gemeentewagen vat vlam tijdens snoeiwerkzaamheden in Zwartebroek

Beste oplossing voor deze Puttense kruising, waar al twee doden vielen, is géén optie

Wat kan er worden gedaan om de beruchte kruising op de N798 in Putten (nog) veiliger te maken? Gooi de snelheid op de gehele Oude Rijksweg omlaag, is de wens van omwonenden. Maar volgens de provincie valt er ‘verkeerstechnisch’ geen winst meer te behalen. ,,We moeten het idee loslaten dat snelheidsverlaging dé oplossing is.’’