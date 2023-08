Tranen van moeder openen de ogen van ‘jongen van de straat’, nu runt hij sport­school en rijdt hij BN’ers rond

Zijn vader overleed door messteken, thuis moesten ze soms rondkomen van een paar tientjes per week en zelf kwam Lionel Graves meermaals in aanraking met de politie. Juist op het moment dat niemand meer een stuiver voor hem gaf, bloeide de nu 39-jarige op. Hoe een jongen van de straat nu privéchauffeur van BN’ers is, een grote sportschool bezit en ook nog als beveiliger bij onder meer Vrienden van Amstel Live werkt.