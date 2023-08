Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nijkerk vandaag

Lichamen van vader én zoon uit Nijkerk worden overgeno­men door chronische ziekte: ‘Ik zorg 24/7 voor hem’

Starend naar buiten, krijgt Walter een schouderklopje van zijn zoon. 'Kop op, ouwe’, klinkt er, terwijl de 55-jarige zijn tranen wegslikt. Nick (26) is mantelzorger van zijn vader, maar beiden zitten in hetzelfde schuitje. De controle over hun lichamen is overgenomen door een ziekte en niemand weet hoe de toekomst eruitziet.