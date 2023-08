Harderwijk, Elburg en Hattem investeer­den tienduizen­den euro's in het Hanzejaar: wat wordt er georgani­seerd?

Harderwijk, Elburg en Hattem investeerden allemaal tienduizenden euro’s in het Hanzejaar, waarin wordt gevierd dat er 800 jaar een handelsverbond is tussen Oost-Europese steden. Nu het jubileumjaar over de helft is, maakt de Stentor de balans op.