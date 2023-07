Als het nieuwe hondenbe­leid in Harderwijk goed werkt verdwijnt de hondenbe­las­ting; tot nu toe twee boetes

Het nieuwe hondenbeleid in Harderwijk heeft in de eerste helft van dit jaar geleid tot twee boetes en vijf officiële waarschuwingen voor hondeneigenaren. In een onderzoek van de gemeente geeft bijna de helft van de deelnemers aan vaak of regelmatig overlast te ondervinden van hondenpoep, ongeveer een derde heeft vaak of regelmatig last van loslopende honden.