Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nijkerk vandaag

COLUMN Fien is duidelijk en vindt baas een enorme lamzak: ‘Zit jij ook op Only Fans?’

,,Zit jij ook op Fans Only?” Dat had-ie gevraagd. Haar leidinggevende. We waren allebei stikchagrijnig en bespraken tijdens een ontbijt in de stad één voor één alle mensen waar we ons aan ergerden deze week. Het waren kleine irritaties geweest die vooral voortkwamen uit onze eigen vermoeidheid. Konden die anderen dus helemaal niks aan doen, was onze conclusie. Tot we aan waren gekomen bij deze man.