Geschenk uit de hemel voor ezelopvang, Jans (98) laat haar complete boerderij na: ‘Het was dus geen geintje’

Nooit meer vast in de waterplan­ten dankzij deze nieuwe app

Tot stilstand komen in de waterplanten, of taaie stengels in de schroef. Veel watersporters op de Randmeren en het Wolderwijd hebben er last van. De nieuwe webapp Waterplanten.nu geeft de waterrecreant een duidelijk beeld van waar tussen de Houtribdijk en het Ketelmeer zonder overlast gevaren kan worden. Ria Braam, directeur Gastvrije Randmeren, geeft uitleg.

24 juni