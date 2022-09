Geschenk uit de hemel voor ezelopvang, Jans (98) uit Nijkerk laat haar complete boerderij na: ‘Het was dus geen geintje’

Waarschu­wing voor chaos op de weg door boerenpro­test: ‘Blijf thuis of neem genoeg water mee’

,,Blijf rond de spits thuis of vermijd tenminste de snelwegen.’’ Veiligheidsregio's in Oost-Nederland waarschuwen voor de boerenprotesten op de snelwegen. Op meerdere plekken in de regio veroorzaken boerenprotesten vanavond een verkeerschaos.

28 juni