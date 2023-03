Getreur in Voorthuizen, want na 35 jaar komt er einde aan de ijsbaan: ‘Merken al jaren dat het niet meer kan’

Moet elke scholier met een taxibusje? ‘We moeten stoppen met pamperen van deze kinderen’

Veel te veel kinderen reizen dagelijks met een taxibusje naar een speciale school. Kost veel geld: zo’n 4000 euro per kind per jaar. Maar die dagelijkse taxiritjes zijn vaak helemaal niet goed voor een kind of jongere. Dat moet anders, vinden Carolien Aalders en Jan Hofman. Zij willen een taboe doorbreken. ,,We moeten stoppen met het pamperen van deze kinderen.”