Getuigen zien auto door de lucht vliegen in Nijkerk en treffen bestuurder bewusteloos aan

Henk van Rhee (80) bezorgt boeken voor zijn kleindoch­ter

5 februari ‘De bezorgopa’ zo wordt Henk van Rhee (80) met regelmaat genoemd als hij voor zijn kleindochter Lisette Lanting, die de dagelijkse leiding heeft over boekhandel Roodbeen in Nijkerk, weer op de fiets stapt voor zijn dagelijkse bezorgrondes. Nu de winter echt voor de deur staat, komt het bezorgen op de fiets ook even stil te liggen. Maar Henk valt niet in een zwart gat.