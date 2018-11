Gewonde en snelweg A28 afgesloten bij Nijkerk nadat auto van de weg raakt

Video Dieven crashen in Nijkerk na inbraak in Putten

17 november Een bestelbusje met inbrekers is vannacht gecrasht in een sloot naast de Putterstraatweg (N798) in Nijkerk. De dieven werden door de politie achtervolgd na een inbraak in Putten. De inzittenden, een 29-jarige man uit Woudenberg en een 17-jarige Amersfoorter, werden aangehouden.