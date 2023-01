Gewonde en verwilderde dieren in Nijkerk nu opgevangen door Dierenambulance Noord-West Veluwe

Voor het vervoer van gewonde dieren of zwerfdieren, kunnen inwoners van Nijkerk voorlopig terecht bij de Dierenambulance Noord-West Veluwe. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt, nu de Dierenambulance Nijkerk noodgedwongen is gestopt.

Het liefst zouden de vrijwilligers van de Dierenambulance Nijkerk gewoon doorgaan met hun werk. Bijna 30 jaar lang waren ze verantwoordelijk voor de opvang van gewonde en verwilderde dieren. Per 1 januari is de samenwerking met de gemeente evenwel gestopt. De vrijwilligersorganisatie voldeed niet aan de gestelde voorwaarden , stelde de gemeente, en dus werd het contract ontbonden.

Quote We rijden rond in het gebied Ermelo, Putten, Harderwijk. De praktijk moet uitwijzen hoe groot de extra belasting is Dierenambulance Noord-West Veluwe

Struikelblok is de Nijkerkse eis dat de opgevangen dieren naar het asiel Levenslust in Barneveld moeten worden gebracht. De voorzitter van Dierenambulance Nijkerk Wilma Mulder reageerde afgelopen week dat ze die eis niet over hun hart kunnen verkrijgen. ,,In dat asiel wordt een euthanasiebeleid gehanteerd. Maar wij vinden dat ook kittens of een wilde kat moeten kunnen leven.”

Levenslust ontkent het euthanasiebeleid. Zij laat op haar website weten ‘absoluut geen ‘afmaakcentrum’ te zijn’.

Eigen koers

Volgens Mulder kon de Dierenambulance tot eind vorig jaar gewoon haar eigen koers varen. ,,Wat er is gebeurd? Daar kan ik kort over zijn: in al die jaren hebben we nooit een vaste gesprekspartner gehad bij de gemeente. Al die tijd was er niks aan de hand. Tot november, toen we een gesprek met een nieuwe ambtenaar hadden.” De vrijwilligers stonden na tien minuten weer buiten. Einde samenwerking.

Dierenambulance Noord-West Veluwe neemt voorlopig de ritten in Nijkerk over. ,,We rijden rond in het gebied Ermelo, Putten, Harderwijk. De praktijk moet uitwijzen hoe groot de extra belasting is.”

De dienst is 24 uur per dag bereikbaar via 0341 - 23 05 29. In de avonduren worden bellers doorverwezen naar de politie.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.