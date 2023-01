Gingen de bijenkasten van hobby-imker Frank in vlammen op? ‘Dit is massamoord’

Annie zwierf 12 jaar lang op straat, slapend in treinen, op parkeer­plaat­sen en in een rioolbuis

Het jarenlange leven op straat heeft onmiskenbaar sporen nagelaten. Maar de ondeugende twinkeling in haar ogen is gebleven, evenals de schorre, schallende stem. In het Leger des Heils-hostel in Liendert heeft ex-dakloze Annie Bonestroo eindelijk rust gevonden.

10 januari