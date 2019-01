Glasvezel rukt verder op in regio Nijkerk

Ongeveer 750 huishoudens in het buitengebied tussen Nijkerk en Voorthuizen kunnen uitzien naar hun verbinding op het nieuwe glasvezelnetwerk.

Op de kruising van de Barneveldseweg en de Nieuwe Voorthuizerweg heeft aannemer BAM dinsdag het eerste lokaal centrum van het glasvezelnetwerk in Vallei & Veluwe Midden geplaatst.

Het betonnen huisje is een centraal punt in het netwerk van Glasvezel buitenaf. Behalve de ongeveer 750 huishoudens die rechtstreeks op dit verdeelpunt worden aangesloten verbindt het ook zes kleinere verdeelpunten met het netwerk.

Putten

De werkzaamheden in deze regio gingen in oktober van start in het buitengebied tussen Putten en Nijkerk. Ook Garderen, Uddel, Voorthuizen en de buitengebieden van Barneveld en Baarn vallen onder het gebied Vallei & Midden Veluwe.

Volgens de planning van Glasvezel buitenaf worden de huisaansluitingen in het buitengebied tussen Putten en Nijkerk vanaf half februari aangelegd. Dan begint ook het graafwerk in het oostelijk buitengebied van Putten aan de kant van Garderen. De woningen daar worden in april aangesloten.

Uddel

In die maand begint de aanleg van het glasvezelnet rond Uddel, waarna de aansluitingen worden aangebracht vanaf 1 juli. De verwachting is om in het najaar van 2019 het hele gebied afgerond te hebben, zodat alle bewoners van dit buitengebied, die een abonnement hebben afgesloten, gebruik kunnen maken van hun glasvezelaansluiting, meldt de site van Glasvezel buitenaf.