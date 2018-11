Goede beat is alles bepalend voor men-indoor Nijkerk

Mennen in de Luxoolhal in Nijkerk is topsport. Spanning, concentratie, sensatie en een goede beat zette dit weekend 2000 man publiek op de banken.

De beat van het nummer dromen zijn bedrog in de house-uitvoering dreunen door de immens grote Luxoolhal. De lange rijen zittribunes zijn maximaal gevuld. Gert van den Hoek uit Putten betreedt met zijn tweespan paarden de bak. Het publiek springt op de banken, want dit is een ‘thuisrijder’ en dan is zitten not done.

Over houten brug

Van den Hoek zet een enorme vaart in zijn paarden en totdat hij de grote houten brug over dendert ligt hij op schema. Dan valt het balletje. Vijf seconden kost dat, maar de twee speakers doen het publiek geloven dat er nog van alles mogelijk is. De werkelijkheid is anders. Van den Hoek is het even kwijt en wordt uiteindelijk vierde.

Enthousiasme