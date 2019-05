Grafrovers nauwelijks te stoppen

Woningnood in Oost-Nederland drijft jongeren naar containers en vakantie­par­ken

12 mei Het regent ideeën om de groeiende woningnood te verlichten. Als het aan woningstichting Uwoon ligt, komen er, speciaal voor jongeren, containerwoningen in achtertuinen van huurders in Ermelo. Op vrijwillige basis en in ruil voor korting op de huur. Is dat het ei van Columbus?