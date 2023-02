Groeide er ooit tabaksplanten op Nijkerks weiland? Onderzoekers vinden er sterke aanwijzingen voor

Hoe koloniaal is het Nederlandse landschap? Met die merkwaardige vraag boorde een stel onderzoekers tot drie meter diep in een Nijkerks weiland. Een van de conclusies: het is aannemelijk dat daar uit Zuid-Amerika afkomstige tabak is geteeld.

De lap grond in de oksel van de Bloemendaalseweg en het Kokkeveld, het Heinenland geheten, was tamelijk willekeurig gekozen, schrijven drie onderzoekers in het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zeker is dat er vanaf 1800 aardappels hebben gestaan, die via de overzeese handel in Nederland belandden.

Uit het booronderzoek blijkt nu dat het Heinenland een vruchtbare plaggenbodem heeft, een belangrijke voorwaarde voor de tabaksteelt, die in de omgeving vanaf 1630 op grote schaal plaatsvond. Direct bewijs dat dat ook in het Nijkerkse weiland het geval was, is echter niet aangetroffen. Na 1870 verdween de tabak weer van de akkers in de Gelderse Vallei omdat de plant in het tropische klimaat van Sumatra beter bleek te groeien.

Minister van Koloniën

Het Heinenland, tegenwoordig eigendom van Natuurmonumenten, kwam in 1875 in handen van de familie Van Goltstein, ontdekten de onderzoekers in de archieven. Hendrik van Goltstein was, samen met twee broers, deels eigenaar van een suikerplantage in Suriname. Daar werkten 126 totslaafgemaakte mensen. Zoon Willem was minister van Koloniën.

Die functie werd in de 19de eeuw ook bekleed door Willem baron Van Goltstein van Oldenaller. Hij had nauw contact met de burgemeester van Nijkerk, Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, die in 1875 in Suriname administrateur van financiën werd.

Voor Museum Nijkerk kwam het onderzoek op het juiste moment. Daar loopt tot eind mei een tentoonstelling over de banden van de stad met Nederlands-Indië.

