Grote Kerk in Nijkerk krijgt restauratiebeurt

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) heeft de leiding over de werkzaamheden. Zij heeft samen met de gemeente Nijkerk het restauratieplan opgesteld. Volgens bouwkundige Herman Bron van de SBKG is dit herstel nodig om de kerk stabiel te houden. ,,De kwaliteit van de leien gaat hard achteruit.’’

Balkon

De restauratiewerkzaamheden zelf zijn overigens nog niet begonnen, het hout voor de balken ontbreekt. De voorbereidingen zijn wel allemaal gedaan. ,,De balken moeten eerst op maat worden gemaakt. Het zijn allemaal verschillende maten en geen balk is gelijk. Ze komen overal in de kerk. Over twee weken kunnen we echt beginnen met het herstellen van de kerk’’, zegt Bron.

De restauratie is tegen het einde van dit jaar klaar. De Grote Kerk blijft in de tussentijd open. De staat van de kerk is al jaren een zorgenkindje. Het onderhoud is duur en de subsidie voor het herstel van Rijksmonumenten is versoberd.