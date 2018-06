Hardrijder blijft bron van ergernis in Nijkerk en Barneveld

Hoe goed het ook is gesteld met het leefklimaat in hun gemeenten, inwoners van Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel blijven zich onveranderd ergeren aan hardrijders in hun woonwijken.

Dat de irritatie over onverantwoord rijgedrag binnen de bebouwde kommen nog steeds groot is, leert de Veiligheidsmonitor 2017 van de drie Valleigemeenten. Voor het grootscheepse onderzoek zijn ruim 4000 Nijkerkers, Barnevelders en Scherpenzelers ondervraagd.

Van de Barnevelders klaagt 88 procent over hardrijders, in Nijkerk en Scherpenzeel is dat respectievelijk 85 en 83 procent.

Hondenpoep

Ook het chagrijn over achtergebleven hondenpoep op straten en in plantsoenen is praktisch onveranderd. In Nijkerk geeft drie kwart van de ondervraagden aan er soms of regelmatig last van te hebben. In Scherpenzeel (68 procent) en Barneveld (62) levert hondenpoep iets minder problemen op.

Derde op de lijst van ongemakken staat parkeren. Ruim de helft van de invullers van de veiligheidsenquête ergert zich aan foutgeparkeerde auto’s, overvolle woonstraten of juist het gebrek aan parkeerplekken in de directe woonomgeving.

In de breedte scoren de drie Valleigemeenten beter dan in 2014, dat op zijn beurt een gunstiger veiligheidsbeeld te zien gaf dan 2010. Zo letten en zorgen de Nijkerkers, Scherpenzelers en Barnevelders steeds een beetje beter op en voor elkaar. De plaatsen krijgen een 6,6 voor de sociale cohesie, 0,4 punt hoger dan het landelijke gemiddelde. In het verlengde geven de respondenten gemiddeld een 7,7 voor de leefbaarheid in hun gemeenten, tegen een 7,5 landelijk.

Iets achter