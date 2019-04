Heineken: 4 miljoen euro schade door namaakbier van bierbende uit Nijkerk

Pand van Nijkerker (62) doorzocht op verdenking van fraude met geld voor inburge­ring

9 april Drie panden in Arnhem die in het bezit zijn van onder meer een Nijkerker (62), zijn vorige week doorzocht vanwege een onderzoek naar fraude met inburgeringsgeld. De panden zijn eigendom van drie mannen. Behalve de Nijkerker zijn de panden in het bezit van mannen uit Malden (61) en Houten (39). Het trio wordt verdacht van verduistering, valsheid in geschrifte en het witwassen van overheidsgeld.